En son Şehir Hastanesi’ne gelmişti

348 GÜN SONRA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçim döneminde Kocaeli’yi ihmal etmiyor. Erdoğan, 14-28 Mayıs Genel Seçimleri için ilimize 15 Nisan’da gelmiş, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirmişti. Aradan 348 gün geçti. Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için son durağı Kocaeli olarak belirledi. Erdoğan, yarın Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanında saat 15.00’te Büyük Kocaeli Mitingi’ne katılacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.