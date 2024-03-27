KOTO Başkanı Bulut: "Sanayi sitelerine şehir dışında yer tahsisi talep ediyoruz"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli iş dünyası ile buluşma gerçekleştirdi. Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekilleri: Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, siyasi parti temsilcileri, sanayi ve ticaret odası yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum müdürleri, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

2026’DA TEK HANELİ ENFLASYONLARA ULAŞACAĞIZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda iş dünyası temsilcilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Enflasyon ile mücadelemizi ve politikalarımızı başlattık. Ancak şunu açık yüreklilikle söylememiz lazım tüm dünyada enflasyonla mücadele belirli bir zaman alan mücadeledir bize özgü bir şey değildir. Belli bir düzeye gelmiş olan enflasyonu düşürmek bir süreç meselesidir. Belirli bir zaman kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gereken bir hadisedir. Hükümeti kurduktan sonra bu noktada mücadeleye başladık. Geldiğimiz noktada aylık bazı etkileri görmeye başladık. Beklentimiz şu mayıs ayından sonra haziran ayı enflasyonunun çıkması ile birlikte yıllık bazda bir düşüşü göreceğiz. 2025 yılında orta vadeli programımızda ki hedefimiz %15 civarında bir enflasyon, 2026’ya geldiğimizde ise tek haneli enflasyonlara yeniden ulaşacağız. Bunu da laf olsun diye söylemiyoruz bunun planını programını oluşturmuş durumdayız ve kararlı bir şekilde de bunu hayata geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’NİN DÖVİZ İHTİYACI AZALMIŞ DURUMDA

Cumhurbaşkanı Yılmaz, konuşmalarında Kocaeli’ne değinerek şunları kaydetti: “Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca projesi için sadece 2024 için tahsis ettiğimiz ödenek 1.3 milyar Türk Lirası. Bunu Ulaştırma Bakanlığımıza tahsis etmiş durumdayız. 8.2 milyar toplam proje tutarı 41 km uzunluğu olan İzmit- Kandıra projesine 1 milyar 250 milyon yıllık olarak ödenek tahsis ettik. 1.8 milyar tutarında Derince Limanı- D100 ve TEM Otoyolu bağlantı yolu projesine yıllık 170 milyon TL ödenek tahsis ettik. Demir yolu bizim için çok çok kıymetli. Makro politikalarımızda demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Bundan sonraki süreçte özellikle üretim merkezleri ile liman bağlantılarının demiryolları üzerinden olması çok önemli. Bunun iki faydası var bir taraftan sanayimizin lojistik maliyetlerini düşürüp rekabet gücünü arttıracak etkisi var diğer taraftan karbon salınımını azaltıp Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde dış ticaretimizde yine olumlu etkileri olacak. Dolayısıyla demir yollarını önümüzdeki dönem de önceliklendirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi ve Gebze ve Köseköy arasında hat kapasitesinin arttırılması için de ödenek ayırıldığını aynı zamanda da hava yolu ulaşımında da iyileştirici projelerin yer aldığını belirtti. Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi ve Gebze OSB ve Darıca Sahil Raylı Sistemler Hattı Projesine de değinerek konuşmalarına devam etti.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM HER ALANDA YENİ ATILIMLAR YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı özelinde de Kocaeli için yapılan çalışmalardan bahseden Cevdet Yılmaz: “OSB’lerle ilgili yine Sanayi Bakanlığımıza, Dünya Bankası kredilerinden sunduğumuz kaynaklar söz konusu. Kocaeli Asım Kibar OSB‘de, Kocaeli Gebze OSB‘de, Kocaeli Global Karma OSB’de bir takım çalışmalar yürütülüyor bu kapsamda. TÜBİTAK için de önemli kaynaklar tahsis ediyoruz. Çip bunlar arasında önemli bir yatırım. Nasıl yerli ve milli elektrikli aracımızı yaptıysak Türkiye’nin çip konusunda da gerekli atılımlar yapması gerekiyor. Sadece bu konularda çip tasarım ve kabiliyetinin arttırılması üzerine TÜBİTAK’a 340 milyon TL bu sene kaynak tahsis etmiş durumdayız. Böylece kapasitesinin yükselmesini destekliyoruz inşallah. Türkiye bu konularda da önümüzdeki dönemde yeni atılımlar yapacak. Yine TÜBİTAK’ın çeşitli başka projelerine de destekler var. DSİ’nin Karamürsel İçme Suyu Projesi, 1.6 milyar liralık bir proje. Yatırım programımızda yer alıyor. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da önemli projeleri var. İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizleme projesi için sadece 2024 yılında tahsis ettiğimiz ödenek 539 milyon Türk Lirası” ifadelerini kullandı.

YENİ TÜRKİYE YÜZYILINDA KOCAELİ, ÖNCÜ BİR İL OLACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen emniyet ve jandarma ilçe hizmet binalarının yapımı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen yerler ile ilgili projeleri de açıklayarak konuşmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Türkiye Yüzyılı diyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktık o 100 yıllık birikim zemininde yeni ufuklara yelken açmış durumdayız. Bu yüzyılın öncü illerinden biri de Kocaeli olacak inşallah. Hem sanayi üretim kapasitesi ile hem de bilim, teknoloji, AR-GE kapasitesi ile girişimciliği ile tarımı ile turizmi ile çeşitliliğe sahip sektörel yapısıyla Kocaeli inşallah Türkiye Yüzyılının katma değeri yüksek ekonomik yapısını ve ihracat odaklı yapılanmasının öncü illerinden biri olacak diye inanıyorum” dedi ve herkese teşekkür ederek konuşmalarını sonlandırdı.

BAŞKAN BULUT’TAN TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Vali Seddar Yavuz’un yaptığı soru ve cevap bölümüne geçildi. Çeşitli sektörlerdeki iş insanlarının sorularını sorduğu, taleplerinin iletildiği interaktif bir şekilde devam eden toplantıda Yılmaz ve beraberindeki heyet ilgili konuları dikkatle dinleyerek not aldı. Geniş katılımlı toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, gelecek dönem vizyonunu belirlemede istişarelerin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bu buluşmaları çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Biz de Kocaeli Ticaret Odası olarak, üyelerimizin temel sorunlarını içeren kapsamlı bir paylaşım yaparak, beklentilerimizi gündeme getirdik.

ARA ELEMAN, DEPREM, KENTSEL DÖNÜŞÜM

Malumunuz Kocaeli sanayi kenti ve Türkiye toplam imalat sanayiinin yüzde 13’ü ilimizden karşılanıyor. İmalat sektörü başta olmak üzere ara elemana ulaşmakta güçlüklerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle mesleki eğitimin desteklenerek ön plana çıkarılması, MESEM’lerin daha ciddi olarak ele alınması gerektiği kanaatindeyiz. İkincisi, ülkemizde deprem gerçeği var ve her an bu felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Afetlere Dirençli Şehirler kapsamında Kocaeli’de kentsel yenilenmenin desteklenmesi gerekmektedir. Anadolu ve İstanbul’u birbirine bağlayan ilimizde hızlı bir dönüşümün gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrıca, Karavan Parkı yapılarak oluşturulacak rezerv alanlar deprem sonrası yaşam alanlarına dönüştürülebilecektir.

SANAYİ SİTELERİ

Son olarak, yüzölçümü bakımından oldukça küçük olan ilimizde sanayi siteleri şehir merkezinde sıkışık şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Site içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin büyüyememesi ülke ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Bu nedenle şehir dışında sektörel kümelenme olacak şekilde yer tahsisi yapılması gerekmektedir. Hem firmalarımızın altyapı gider maliyetleri azalacak yatırım olanağı bulacaklar hem de inşaat sektörümüzde canlanma olacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Yılmaz ile de paylaştığımız bu taleplerin hayata geçmesini temenni ediyor, üyelerimiz adına bu konu başlıklarının takipçisi olacağımızı önemle vurguluyoruz” dedi.

Kaynak: Bülten