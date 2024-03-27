90'lardan beri yasak: Kot pantolona sansür

Kuzey Devlet televizyonunda sabah saatlerinde Alan Titchmarsh'ın sunduğu Bahçe Sırları programı yayınlanıyor.

BBC'nin programının 2010 yılı bölümlerinin yayınlandığı programda sunucunun giydiği kot pantolona sansür uygulandı.

'Blue jean' yani kot pantolonlar, Kuzey Kore'de Batı emperyalizminin simgesi olarak görüldüğü için yasak.

İlk olarak 1990'larda başlayan yasak, o dönemin lideri Kim Jong-il tasafından konuldu. Jong-il, kot pantolonların başta Amerika olmak üzre batı emperyalizminin simgesi olduğunu ve sosyalist bir devlette yeri olmadığını savundu.

Kaynak: NTV