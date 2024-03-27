17. kattan düşen kadının şüpheli ölümü

İddiaya göre, Çevre Sokak'taki iş merkezinin önünde yerde yatan kadını görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Ekipler, kadının 17. kattan düştüğünü ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının 56 yaşındaki Ümit Sığırcı olduğu anlaşıldı. Şüpheli bulunan olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.