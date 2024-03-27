İkiye bölünen traktörde feci ölüm

Edirne’de minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
İHA'nın haberine göre kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çevre yolunda Halide Sert Köprüsü mevkiinde meydana geldi.
MİNİBÜSTEKİ 3 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. kontrolündeki minibüs, Yusuf Şahin idaresindeki traktör ile çarpıştı. Yaşanan kazada traktör hurdaya döndü. Sürücü Şahin, traktörde sıkışarak ağır yaralandı. Minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekipleri uzun çabalar sonucu traktör sürücüsü Şahin’i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Yusuf Şahin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.