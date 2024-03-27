Erdoğan’ın mitingine duygusal davet klibi

EREĞLİ’DE BAŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kurulduktan sonra ilk resmi seçime eski Ereğli Belediye Başkanlığı seçimiyle girmiş ve büyük bir destekle kazandığı bu seçim sonrası 22 yılda onlarca seçim zaferi yaşamıştı. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, işte bu seçimden başlayarak Erdoğan’ın Kocaeli’ye geldiği miting fotoğraflarından 1 dk 58 sn’lik bir klip yaptı. Duygusal müzikler eşliğinde peş peşe gelen nostaljik fotoğrafların sonunda mitinge davet görseli var. Erdoğan’ın daha önceki mitinglerde Kocaelililere seslenişi, birlik çağrısı ve geçtiğimiz günlerde yaptığı son seçimim konuşması da klipte yer alıyor. Klip, izleyen partililere duygusal anlar yaşatıyor.

Kaynak: BÜLTEN