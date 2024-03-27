Yeni hal binası hizmete girmek için gün sayıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehircilik ve tesisleşme noktasında inşa ettiği dev tesislerin bir yenisini Gebze bölgesine kazandırıyor. Esnaf ve vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımlarında hız kesmeyen Büyükşehir, Gebze’de fiziki şartların yetersiz olması nedeniyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut sebze ve meyve halini daha geniş bir alana taşıyarak yeniden inşa ediyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda işin ilerleme oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı.

25 BİN M2 ALANA KURULUYOR

25 bin metrekare kullanım alanına sahip olan modern sebze ve meyve hali, mevcut hal tesisine göre yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Yeni tesiste 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkân ve sandık depoları yer alıyor. Bu haliyle bir dükkânın kullanım alanı eski dükkânlara kıyasla yaklaşık 90 metrekare daha geniş olacak. Ayrıca tesiste ofisler, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta ve çay ocağı hizmet verecek. Böylece hal esnafı konforlu ve modern mekânda çalışma imkânı bulacak.

HAL ESNAFININ YÜZÜ GÜLECEK

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı hızla devam eden sebze ve meyve hali, sosyal ve çalışma alanları açısından günün ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Mal sevkiyatının genelde büyük araçlarla yapılmasından dolayı yeni hal binası ve otopark alanı bu tür araçlar için daha fazla hareket serbestliğine sahip olacak. Bu bağlamda 68 TIR parkı ile 63 araçlık otopark alanı hizmet verecek. Ayrıca yeni haldeki sosyal donatı alanları ve büyüklükleri buradan faydalanan esnaflara daha kaliteli hizmet sunacak ölçüde yer alıyor.

İMALATLARDA YOĞUN TEMPO

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesine kazandıracağı yeni hal binası günden güne şekilleniyor. A blokta dış cephe mantolama imalatını tamamlama aşamasına gelen ekipler, iç cephe sıva imalatlarına ise devam ediyor. Yine bu bloğa ait olan pencere ve giydirme cephe doğrama montajlarının devam ettiği projede sap imalatı ve bodrum kat seramik kaplama imalatları yerine getiriliyor.

YENİ YERİNDE HİZMET VERECEK

A blokta kenet çatı kaplama imalatını tamamlayan ekipler, kepenk kapı montajına devam ediyor. Doğalgaz, yangın suyu, sıhhi ve elektrik tesisatını tamamlama aşamasına gelen Büyükşehir, B ve C blok çatı kaplama imalatını hızla sürdürüyor. D blok betonarme imalatına başlayacak olan ekipler, E blok ile kantar yapısı kaba inşaatını tamamladı. Proje sahasında betonarme istinat duvarları ise tamamlanmak üzere. Gebze bölgesinde sebze ve meyve sektörüne yeni bir soluk kazandıracak olan yeni hal binası yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayacak.

Kaynak: Bülten