Nusret Acur: Gayret bizden teveccüh milletten

İYİ PARTİ KENDİ ADAYLARINI ÇIKARDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partiler saha çalışmalarına devam ediyor. Genel seçimler altılı masa ortağı olan ve Millet İttifakı ile seçime giren İYİ Parti’de yerel seçimler için ‘hür ve müstakil’ şekilde seçime girme kararı çıkmıştı. Bu kapsamda Kocaeli teşkilatları Başiskele dışında 11 ilçe de ve Büyükşehir’de kendi adaylarını çıkardı. İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur gazetemize özel seçim değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞIN TEPKİSİNDEN MEMNUNUZ

İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur adayların çalışmalarından memnun olduğunu ifade ederek, “ Her gün bir ilçede programa katılıyorum. Başiskele dışında diğer 11 ilçe de ve büyükşehir de adaylarımız var. 12 noktada olağan hızıyla çalışmaları devam ediyoruz. İftara kadar ayrı iftardan sonra ayrı programlar gerçekleştiriyoruz. Sahada vatandaşın tepkisinden memnunuz, bugüne kadar herhangi bir olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Geçtiğimiz seçimlerde HDP üzerinden bize vuruluyordu ama bu dönemde böyle bir geri dönüş almadık. Gayret bizden teveccüh milletten. Pazar günü sonuçları hep birlikte görmüş olacağız.” dedi.