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27 Mar 2024 - 11:24- Siyaset G:

Hürriyet’in iftarında DEM başkanı ve milletvekili adayı başköşede

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İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in Belsa Plaza önünde düzenlediği iftar programında DEM İl Başkanı Av. Nuri Tan ile DEM Milletvekili Adayı Av. Kureyş Bilgiç’i başköşede, yanına oturtması dikkat çekti.

Hürriyet’in iftarında DEM başkanı ve milletvekili adayı başköşede mask
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İFTARDA BAŞKÖŞEDELER

İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, dün akşam Belsa Plaza önünde iftar programı düzenledi. İftarın özel konukları arasında DEM’li isimlerin olması dikkatlerden kaçmadı. DEM İl Başkanı Av. Nuri Tan ile DEM Milletvekili Adayı Av. Kureyş Bilgiç, Hürriyet’in hemen yanında, başköşede iftara katıldı. DEM Parti’nin İzmit ve Derince’de CHP adaylarını desteklediği biliniyordu. Belsa Plaza önündeki iftarda ortaya çıkan tablo, bu birlikteliği doğrular nitelikteydi.

Kaynak: Haber Merkezi

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27 Mar 2024 - 11:24 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Chp Olurmu - bir chp olarak utanç duyorum asla oy vermem bunlara

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 11:31

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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