İsrail Lübnan'a havadan saldırdı: 7 ölü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Lübnan'daki Sivil Savunma Teşkilatı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde bulunan El-Habbariye beldesindeki Cemaat el-İslami'ye bağlı Lübnan Ambulans Cemiyeti Merkezi'ne hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, saldırıda acil yardım ekibinden 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.