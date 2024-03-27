Yeniden Refah Derince’de sular durulmuyor

ÖZCAN’DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

31 Mart seçimleri öncesi siyasetin hareketli olduğu ilçeler arasında yer alan Derince’de Yeniden Refah Partisi çatısı altında yaşanan kırılmalar devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Gökhan Açık’ın CHP Adayı Sertif Gökçe’nin seçimi kazanması yönünde hareket ettiğini belirten Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, yaptığı zehir zemberek açıklama ile istifasını vermişti. DEM Parti’nin örtülü destekte bulunduğu CHP’ye seçim kazandırmak gibi bir sorumlulukları olmadığını belirten Özcan’ın istifasının ardından teşkilatın aktif isimleri arasında rahatsızlık had safhaya ulaştı.

İLÇE BİNASININ KAPISINA KİLİT

Son gelişmelerden sonra Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, konuyu görüşmek üzere durumdan rahatsız olan teşkilat mensupları ile Derince ilçe binasında görüşmek istedi. Ancak görüşme anında teşkilatın etkili ismi Huzeyfe Koçak’a fiziki saldırı yapıldı. Yaşanan olayların ardından Huzeyfe Koçak yakın arkadaş çevresine, “Beni ilçe binasında kumpasa getirip üzerime saldırdılar” diyerek serzenişte bulunduğu öğrenildi. Tüm yaşanan bu olaylardan sonra il teşkilat başkanının ilçe binasının kapısına kilit vurarak, “İlçe bu an itibarıyla kapanmıştır” dediği ve Derince’den ayrıldığı gelen bilgiler arasında.

PARTİ TABANI VE TEŞKİLATI YOK

Şu an itibarıyla Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Teşkilatı’nın yok hükmünde olduğu ve kepenkleri kapattığı belirtiliyor. Belediye başkan adayı Açık’ın bu konularla alakalı bir açıklama yayıp yapmayacağı bilinmiyor? Yeniden Refah Partisi pazar günü Derince’de yapılacak seçimlere parti tabanı ve teşkilatı olmadan giriyor. Parti tabanı şu ana kadar CHP destekli yoluna devem eden Belediye başkan adayı Açık’ın teşkilatın ve Derincelilerin sesini dinlemesini istiyor.

Kaynak: Haber Merkezi