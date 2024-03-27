İMO Başkanı Ali Akgün: Kocaeli’yi büyük bir dönüşüm bekliyor

“DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİK SIRASINA SOKTULAR”

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün büyük bir kentsel dönüşüm beklendiğini ve 150 bin binanın acil dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Şehirde dönüşümün öncelik sırasının belirlendiğini ifade eden Akgün, “Bundan sonra bizim yaptığımız çalışmalar üzerine mimarlar odası ve diğer kamu kurumları katkı koyarak ilerleyecek. Dönüşmesi gereken yaklaşık 150 bin bağımsız birimin deprem gerçekleşmeden acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Kocaeli’yi büyük bir dönüşüm bekliyor. İnşaat Mühendisleri Odası geriye kalan yaklaşık 30 bin binayı incelemesini tamamlayarak 250 bin konutun değerlendirmesini tamamlamış olacağız. Kocaeli Üniversitesi hocaları, yaptığımız incelemeye göre şehirde dönüşümü öncelik sırasına soktular.” diye konuştu.