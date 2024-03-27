Maşukiye'nin gençlerine yeni salon

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Spor Salonu, toplam 1350 metrekareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, fitness, pilates salonları, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları ve soyunma odaları yer alıyor.
AK Parti Milletvekili Sami Çakır ile birlikte yapımı tamamlanan Maşukiye Spor Salonunu ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, " Türkiye Yüzyılımıza yakışır eser ve hizmetlerle Kartepemizin değerine değer katıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Maşukiye Spor Salonu'muzun yapımını tamamladık. Burada artık gençlerimiz antrenmanlarını ve maçlarını rahatlıkla yapabilecek; fitness ve pilates salonlarında kadınlarımız konforlu şekilde sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecek" dedi.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.