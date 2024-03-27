Maşukiye'nin gençlerine yeni salon

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Spor Salonu, toplam 1350 metrekareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, fitness, pilates salonları, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları ve soyunma odaları yer alıyor.

AK Parti Milletvekili Sami Çakır ile birlikte yapımı tamamlanan Maşukiye Spor Salonunu ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, " Türkiye Yüzyılımıza yakışır eser ve hizmetlerle Kartepemizin değerine değer katıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Maşukiye Spor Salonu'muzun yapımını tamamladık. Burada artık gençlerimiz antrenmanlarını ve maçlarını rahatlıkla yapabilecek; fitness ve pilates salonlarında kadınlarımız konforlu şekilde sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecek" dedi.

Kaynak: İHA