Doğada yüzde 97 oranında çözülen plastik üretildi

Dünyanın neredeyse her yerinde mikroplastik artışı devam ediyor. Uzmanlar çareyi doğda çözüldüğünde mikroplastiğe dönüşmeyen yeni bir tür bitkisel plastik üretmekte buldu.

San Diego'daki California Üniversitesi'nden araştırmacılar, alglerden biyoplastik olarak da adlandırılan bitki bazlı bir polimer geliştirdi.

Bu plastiklerin yüzde 97'sinin 200 gün içinde çöplüklerde biyolojik olarak parçalandığı kaydedildi. Geleneksel plastiklerin yalnızca yüzde 35'i doğada çözülüyor.

BİTKİSEL BAZLI PLASTİK

Ekip, "TPU-FC1" adı verilen yosun bazlı bir polimer yapmayı başardı ve 2022 yılında fosil yosun yağından yapılan ilk biyolojik olarak parçalanabilen ayakkabı tabanlarını piyasaya sürdü.

Plastikler, alglerden elde edilen petrolden üretiliyor ve bu da onu biyolojik olarak parçalanabilen ürünler için en iyi seçenek haline getiriyor.

Araştırmacılar, bitki bazlı mikroplastiklerin yüzde 32'sini 90 gün sonra ve yüzde 3'ünü 200 gün sonra geri kazandı.

Bu, test malzemesinin yüzde 97'sinin biyolojik olarak parçalandığı anlamına geliyor.

MİKROPLASTİK NEDİR?

Mikroplastikler, atardamarlarımızda, akciğerlerimizde ve plasentalarımızda bile bulunan ve parçalanması 100 ila bin yıl sürebilen plastik ürünlerden oluşan küçük parçalardır.

Mikroplastikler, günlük yaşamımızda kullandığımız ürünlerin içinde ortaya çıkmaları ve bol miktarda bulunmaları nedeniyle son zamanlarda büyük ilgi görmeye başladı.

Minik parçacıklar, gezegenin en derin yeri olan Mariana Çukuru'ndan Everest Dağı'nın tepesine kadar dünyanın hemen hemen her yerinde bulundu.