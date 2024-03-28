T.C.GEBZE 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO:2023/325

İ L A N

Davacı Gülhan ALAM tarafından davalı Morshed ALAM aleyhine açılan boşanma davasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yapılan tebligatlar ve adres araştırmaları neticesinde adresinizin tespit edilememiş olması nedeniyle dava dilekçesi, tensip tutanağı tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı kanunun 28 ve devamı maddeleri gereği ilan tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

Davalının Mimar Sinan Mah.553 Sok.No:3/1 Gebze/KOCAELİ adresine çıkartılan dava dilekçesi tebligatın bila tebliğ iade edilmesi, kendisinin yabancı uyruklu olduğu, tebligata yarar açık adresi tespit edilmemesi nedeniyle dava dilekçesinin ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, HMK'nun 122 ve 127 maddeleri gereğince cevap verme süresinin ilan tarihinden itibaren iki hafta olduğunun, HMK'nun 128 maddesi gereğince cevap vermediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürelen vakıların tamamını inkar etmiş sayılacağının ve cevap dilekçesinin HMK'nun 129/1 maddesinde sayılan hususları kapsaması ile 121.maddesinde sayılan ek ve açıklamaları içermesi gerektiğinin ihtarı ilanen tebliğ olunur.23/02/2024

DAVALI: Morshed ALAM-Bangladeş Uyruklu

Sona Miah ve Noor Zahah'dan olma,01/02/1962 doğumlu,