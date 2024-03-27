Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Helvacı görevine başladı

Göreve başlayan Helvacı, gazetecilere, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için kurum kadrolarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Bunun yanında kurumu da büyütmek istediklerini vurgulayan Helvacı, "Kurumda en iyi ve kaliteli hizmeti veriyoruz. Fakat bu hizmet kalitesini daima yükseltmek için çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.