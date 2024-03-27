Tutuş: "31 Mart gecesini sizler aydınlatacaksınız"

Her daim gençlerin yanında olduğunu belirten Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları tarafından organize edilen programla, kendisiyle tanışmak isteyen ilk kez oy kullanacak gençlerle buluşan Tutuş'a, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş'te eşlik etti.

SİZLERİN YAŞLARINDA SİYASETE ATILDIM

Gençleri geleceğe hazırlama noktasında ailelere ve yerel yöneticilere büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyen Tutuş, “Ben de sizlerin yaşlarında yaşadığım şehir adına faydalı biri olmak için siyasete atıldım. Bugün geldiğimiz noktada İzmit'imizi yönetmek için mücadele ediyoruz. İzmit Belediyesi olarak, önümüzdeki dönem gençlerimize dair çok güzel projelerimiz olacak.

GENÇLER İÇİN PROJELER

Gençlerimizi istikbale hazırlama noktasında ailenin, çevrenin ve okullarının etkisi olduğu gibi biz yerel yöneticilerin de gençlerin geleceğini ve istikbalini düşünmemiz gerektiği bilincinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gençlerle kucaklaşmaktan, gençlerin enerjisini ve dinamizmini yüreğimizde hissetmekten memnuniyet duyuyorum. Kendinizi geliştirmeyi ve mücadeleyi bıraktığınız anda maddi ve manevi her anlamda yıkıma uğramanız kaçınılmazdır. Her kuşak bir sonraki için önden giden atlı mesafesindedir.

İZMİT’İ SİZLER AYDINLATACAKSINIZ

31 Mart gecesini sizler aydınlatacaksınız. Artık sorgulayan, araştıran bir gençliğimiz var bu çok güzel. Aramızda ilk defa oy kullanacak genç kardeşlerim var. Bakın seçeceği adayı karşılarına alarak sorular sorarak, oy vermeden önce tanımak istiyorsunuz. Bunu çok kıymetli görüyorum. 41 yaşındayım, enerjimiz var sizlerle aynı noktada buluşabiliyor, sizlerin baktığı noktadan bakabiliyorum. Bu enerjiyi harekete geçirerek, yaşadığımız şehrimize durmadan hizmet etmek için kullanacağız" dedi.

Kaynak: Bülten