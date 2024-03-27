Kocaman: Geleceğe yatırım yapıyoruz

“EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman, son olarak Emekevler Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Emekevler Mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayan Başkan Kocaman, “Kartepemiz 2009 yılında kuruldu. Halen çok genç bir ilçeyiz. Belde zamanından kalma geniş coğrafya içerisinde yerleşim yerleri oluştu. Dağınık bir ilçe olmamıza rağmen güçlü bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2009 yılından bu yana ilçemizin gelişmesi noktasında ciddi yatırımlar yapıldı. Son beş yılda yapılan yatırımlarla kentimiz çok önemli bir mesafe almıştır” dedi.

“GELECEĞE YAPILAN YATIRIM”

“ Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından Uluslararası Fuar Merkezi Kartepe’de kurulacak” diyen Başkan Kocaman şöyle devam etti: “Bu merkez için 320 dönüm arazi satın alındı. Proje önümüzdeki dönem başlayacak. 1 Milyar TL’lik proje. Bu proje Kartepemizin gelişmesine çok önemli katkı verecek. Körfez-Kartepe arasında metro yapılacak. Burada amaç trafiğin azalması. Yapılan her yatırım geleceğimize yatırımdır. Kendimi bildim bileli Kartepe Teleferiği konuşuluyordu. Şimdi teleferik yapılarak hizmete girdi. Kartepemize metronun gelmesi ilçemizin gelişmesinde çok büyük katkı verecek. Belediye olarak ek hizmet binası yaptık. Bu binanın hemen önüne 70 dönüm araziye AVM yeni dönemde yapacağız. Ek hizmet binamız Afet Merkezi olarak hizmet verecek şekilde yapıldı.”

Kaynak: Bülten