İlk kez oy kullanacak gençler ‘Başkan Sezer’ dedi

Yerel seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, ilk kez oy kullanacak olan gençlerle buluştu. Düzenlenen iftar programında Sezer, yerel seçimlerde gençlerin ilk oylarına talip olduklarını söyledi. Yeni dönemde Gölcük’te hayata geçirilmesi hedeflenen projeler hakkında bilgi veren Başkan Sezer’e gençler büyük destek verdi.
GENÇ-GÖLCÜK MERKEZLERİ
Gençlere yönelik çalışmalara her zaman öncelik tanıdıklarını söyleyen Başkan Sezer, “Gençlerimiz için Genç-Gölcük Merkezleri oluşturacağız. Değirmendere ve Gölcük merkezinde; mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne ait alanlar ve kiralanacak binalarda, gençlerimizin sportif ve kültürel faaliyetlerini yapabileceği gençlik merkezlerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapacağız” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.