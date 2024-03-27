Şirin, “31 Mart’ta kazanan Derince olacak”

31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkanı İbrahim Şirin, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile birlikte Yavuz Sultan Mahallesi’nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Yavuzspor Tesisleri'nde Özpetek Sitesi sakinleriyle bir araya gelen Hülagü ve Şirin ardından Atakan Yücel'in iş yeri Yücel Emlak'ta Uyum Evleri ve Tepecik Sitesi sakinleriyle buluştu. Hülagü ve Şirin, Yavuz Sultan Mahallesi’nde gerçekleşen programlar kapsamında Aslı Ticaret'te iş yeri sahipleri Metin ve Nuri Bıçakçı’yı ziyaret ettikten sonra bölgede esnaf ziyaretinde bulundu.

İŞ YERİ VE HANE ZİYARETLERİ

Esnaf ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten İbrahim Şirin “Esnaflarımızla bir araya gelmeye, onları dinlemeye devam ediyoruz. Bugün Yavuz Sultan Mahallesi esnaflarını ziyaret ettik. Bizlere gösterilen teveccühün farkındayız. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, programlarını Eyüp Sabri Dereli’nin hanesine gerçekleştirdikleri ziyaret ve Osman Özkan'ın iş yerine konuk olarak noktaladılar.

Kaynak: BÜLTEN