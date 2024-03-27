Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Şirin, “31 Mart’ta kazanan Derince olacak”

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Yavuz Sultan Mahallesi’nde çeşitli temaslarda bulundu

Şirin, “31 Mart’ta kazanan Derince olacak” mask
Şirin, “31 Mart’ta kazanan Derince olacak”
Şirin, “31 Mart’ta kazanan Derince olacak”
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkanı İbrahim Şirin, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile birlikte Yavuz Sultan Mahallesi’nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Yavuzspor Tesisleri'nde Özpetek Sitesi sakinleriyle bir araya gelen Hülagü ve Şirin ardından Atakan Yücel'in iş yeri Yücel Emlak'ta Uyum Evleri ve Tepecik Sitesi sakinleriyle buluştu. Hülagü ve Şirin, Yavuz Sultan Mahallesi’nde gerçekleşen programlar kapsamında Aslı Ticaret'te iş yeri sahipleri Metin ve Nuri Bıçakçı’yı ziyaret ettikten sonra bölgede esnaf ziyaretinde bulundu.

İŞ YERİ VE HANE ZİYARETLERİ

Esnaf ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten İbrahim Şirin “Esnaflarımızla bir araya gelmeye, onları dinlemeye devam ediyoruz. Bugün Yavuz Sultan Mahallesi esnaflarını ziyaret ettik. Bizlere gösterilen teveccühün farkındayız. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, programlarını Eyüp Sabri Dereli’nin hanesine gerçekleştirdikleri ziyaret ve Osman Özkan'ın iş yerine konuk olarak noktaladılar.

Şirin, “31 Mart’ta kazanan Derince olacak”
Şirin, “31 Mart’ta kazanan Derince olacak”
Şirin, “31 Mart’ta kazanan Derince olacak”

Kaynak: BÜLTEN

# parti, Kocaeli, Derince, başkan, AK Parti, Cumhur İttifakı

27 Mar 2024 - 13:19 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.534.604 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Başkan Bıyık, Darıcalıları mitinge davet etti mask
Başkan Bıyık, Darıcalıları mitinge davet etti
Ömeroğlu, STK başkanları ile iftarda buluştu mask
Ömeroğlu, STK başkanları ile iftarda buluştu
Başkan Bıyık, gönülleri fethediyor mask
Başkan Bıyık, gönülleri fethediyor
Çiftçi’ye Cumhuriyet Mahallesi’nde coşkulu karşılama mask
Çiftçi’ye Cumhuriyet Mahallesi’nde coşkulu karşılama
İbrahim Şirin Yozgatlılar’a konuk oldu mask
İbrahim Şirin Yozgatlılar’a konuk oldu
Başkan Söğüt dur durak bilmiyor mask
Başkan Söğüt dur durak bilmiyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL