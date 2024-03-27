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Hereke Kalesi’nde lale şöleni

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Körfez Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanarak ilçe ve ülke turizmine kazandırılan Hereke Kalesi, yapılan peyzaj çalışmalarıyla renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor.

Hereke Kalesi’nde lale şöleni mask
Hereke Kalesi’nde lale şöleni
Hereke Kalesi’nde lale şöleni
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Körfez Belediyesi, kentin gerdanlığı olarak bilinen Tarihi Hereke Kalesi’nde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla göz dolduruyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, bakım-onarım çalışmaları düzenli olarak yapılan Kale içerisinde son olarak laleler ekildi. Baharın gelmesiyle birlikte açan laleler, tarihi dokunun yanı sıra ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya başladı.

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Tarihi ve kültürel dokusu ile ülke ve ilçe turizmine ev sahipliği yapan Hereke Kalesi ziyaretçilerini bekliyor.

Hereke Kalesi’nde lale şöleni
Hereke Kalesi’nde lale şöleni
Hereke Kalesi’nde lale şöleni

Kaynak: BÜLTEN

# ilçe, Körfez, park

27 Mar 2024 - 13:21 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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