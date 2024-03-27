Hereke Kalesi’nde lale şöleni

Körfez Belediyesi, kentin gerdanlığı olarak bilinen Tarihi Hereke Kalesi’nde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla göz dolduruyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, bakım-onarım çalışmaları düzenli olarak yapılan Kale içerisinde son olarak laleler ekildi. Baharın gelmesiyle birlikte açan laleler, tarihi dokunun yanı sıra ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya başladı.
ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
Tarihi ve kültürel dokusu ile ülke ve ilçe turizmine ev sahipliği yapan Hereke Kalesi ziyaretçilerini bekliyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.