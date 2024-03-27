Kaleciler gol attı, takım kazandı

KALECİYDİLER FORVET OLDULAR

Maltaspor’un ilk on birinde sahaya çıkan iki forvet oyuncusu Butahun Kürkan ile Onurcan Bekçi aslında kaleci. İki kaleci de sezon başında Süper Lig takımlarından Doğantepespor forması giydi. Ara transferde Maltaspor’a gelen Batuhan Kürkan ve Onurcan Bekçi, kalede değil de, forvette görev yapıyor. Çamlıtepespor maçında da çift forvette görev yapan Batuhan Kürkan, takımını ilk golünü attı.

FİLİZ, “BATUHAN VE ONURCAN FORVETTE DE ÇOK İYİLER”

Diğer kaleci Onur Bekçi de ikici yarıda takımı 2-1 mağlup iken eşitlik sayısını rakip filelere gönderdi. Maç 2-2’ye geldikten sonra da 90+8’de Tugay Binici, Maltaspor’u 3-2 öne geçiren golü attı. Maltaspor Teknik Sorumlusu Orhan Filiz, “Batuhan ve Onurcan Bekçi ikisi de çok iyi kaleci, zaten profesyonel takımlarda da oynadı. Bu sezon iki oyuncu da Doğantepespor’daydı. Bu oyuncular benim eski sporcum, top teknikleri ve ayakları çok iyiydi. Bize gelmek istediler. Genç kalecim var, onu oynatıyorum. Kaleciler Batuhan Kürkan ve Onurcan Bekçi’yi forvette oynatmaya karar verdik. Çok da başarılılar” dedi.