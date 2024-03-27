Başkan Akman futbol topunun sahibini arıyor

Çenesuyu Plajyoluspor Başkanı Bünyamin Akman gazetemizi arayarak, “Çocuklar malzeme odasında temizlik yaparken bize ait olmayan bir top buldular. Bir yerden karışmış gelmiş. Kime aitse beni arasın, federasyona götürürüm” dedi. Başkan Akman buldukları futbol topunun fotoğraflarını da gönderdi.