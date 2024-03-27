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Körfez Gençlerbirliği futbol alt yapısında başarılarına devam ediyor

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U15, U17, U18 futbol takımları alt yapıda aldıkları başarılı sonuçlarla yer aldıkları her grupta iddiasına devam ediyor.

Körfez Gençlerbirliği futbol alt yapısında başarılarına devam ediyor mask
Körfez Gençlerbirliği futbol alt yapısında başarılarına devam ediyor
Körfez Gençlerbirliği futbol alt yapısında başarılarına devam ediyor
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U15 Futbol Takımı şampiyonluğa oynuyor

Şampiyonluğa oynayan U15 takımı Cumartesi günü Derince Stadı’nda en yakın takipçisi ve grubun iddialı takımlarından Derincebirlikspor ile karşılaştı. Maç öncesi aynı puanda olan her iki takım için maçın önemi büyüktü. Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçın 58. dakikasında Körfez ekibinin geliştirdiği atakta çekilen şut defans oyuncusuna çarparak ağlara gitti ve durum 0-1 oldu. Baştan sona denk kuvvetlerin mücadele ettiği maçın seyir zevki yüksek oldu. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma bu skorla bitti.

Körfez Gençlerbirliği SK U15 takımının 31 puanla lider olduğu grupta Derincebirlikspor 28 puanla ikinci durumda. Şampiyonluk düğümü bu hafta oynanacak zorlu maçlarla çözülecek gibi görünüyor.

Körfez Gençlerbirliği futbol alt yapısında başarılarına devam ediyor

U17 Futbol Takımı dörtte dört yaptı

Körfez Gençlerbirliği SK U17 Futbol Takımı Esentepe Stadı’nda karşılaştığı İlimtepe Gençlerbirliği’ni 5-1 yendi.

Ligde oynadığı dördüncü maçından da galibiyetle ayrılan Körfez Gençlerbirliği U17 ekibi grupraki iddiasını sürdürdü. Körfez Gençlerbirliği Sk’nın gollerini; 8. dakikada Muhammet Ali, 17 (penaltı) ve 68. dakikalarda Mert Çılgın, 21. dakikada Ali Zorlu ve 38. dakika Selim Mert kaya attı.

U18 Futbol Takımı uzatmalarda galibiyeti kaçırdı

U18 Elit Ligi Play-Off grubunda Cumartesi günü Derince Stadı’nda oynanan ilk hafta maçında Körfez Gençlerbirliği SK, Körfez Hereke Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 52. dakikasında Meriç Özcan’ın attığı golle Körfez Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Büyük çekişme içinde geçen maçta 60. dakikada Hereke Yıldızspor penaltıdan durumu 1-1 yaptı. 70. dakikada Muhammet Sürüm ile tekrar 2-1 öne geçen Körfez Gençlerbirliği uzatma dakikalarında yediği golle maçtan 2-2 berabere ayrılmak zorunda kaldı.

Kaynak: Bülten

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