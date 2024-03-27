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Başkan Söğüt dur durak bilmiyor

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Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, sabah erken saatlerinde başladığı programlarını, sahura kadar sürdürüyor. Özellikle her gün 3-4 hemşehri derneğini ziyaret ederek hasbihalde bulunuyor.

Başkan Söğüt dur durak bilmiyor mask
Başkan Söğüt dur durak bilmiyor
Başkan Söğüt dur durak bilmiyor
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Yaptığı saha çalışmaları ve ziyaretlerle daima Körfez halkının içinde olan Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Sabah erken saatlerde başlayan programları kapsamında esnafı gezen, çat-kapı ev ziyaretleri ile vatandaşların evine konuk olan Söğüt, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla da bir araya gelerek hasbihalde bulunuyor.

Başkan Söğüt dur durak bilmiyor

DERNEKLERE ÖNEM VERİYOR

Başkan Söğüt son olarak Körfez Karadenizliler Derneği ve Körfez Viranşehirliler Derneği’ne ziyarette bulundu. AK  Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan ve beraberindekilerle gerçekleştirilen dernek ziyaretin de yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında konuşan Başkan Söğüt, gelen talep ve önerileri tek tek not aldı, soruları da tüm içtenliği ile cevapladı.

Başkan Söğüt dur durak bilmiyor

“BAŞKANIMIZ HEP YANIMIZDA”

Hemşeri derneklerinin önemine de değinen Başkan Söğüt, “Derneklerimiz birçok kültürü içerisinde barındırıyor ve bu farklı kültürler, gelenek ve görenekler bizim zenginliğimiz oluyor. Derneklerimizle bir birlikte çok güzel bir bütünlük içerisindeyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın " dedi. Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Körfez Karadenizliler Dernek Başkanı Hasan Yazıcı da “Başkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti; Her zaman yanımızda, gönlümüzde” dedi.

ROTAMIZI BİRLİKTE BELİRLİYORUZ

Körfez Viranşehirliler Derneği’nde de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Söğüt’ü, Dernek Başkanı Çetin Zerenoğlu ve yöneticiler karşıladı. “Her akşam birkaç derneğimizi ziyaret ediyor, sohbet ediyor, onları dinleyerek rotamızı belirliyoruz” diyen Başkan Söğüt, “Sonuç olarak ortak akılla hareket ediyor ve sizlerin talepleri, istekleri, fikirleri önerileri bir anlamda bizler için bir kılavuz oluyor” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

# parti, HER, başkan, ilçe, Körfez

27 Mar 2024 - 13:47 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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