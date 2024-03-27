İbrahim Şirin Yozgatlılar’a konuk oldu

Derince genelinde sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez Kocaeli Yozgatlılar Derneği’ne konuk oldu. Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu ziyaret geniş katılımla gerçekleşti.
PROJELERİNİ ANLATTI
Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Başkan Adayı Şirin, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimlere yönelik projelerini paylaşarak, talep ve önerileri dikkatle dinledi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.