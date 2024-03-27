Saadet adayı Yolcu: Hürriyet adına adaylıktan çekileceğim doğru değil

SİNAN YOLCU OLARAK GÜMBÜR GELİYORUZ

Saadet Partisi İzmit Belediyesi Başkan Adayı Sinan Yolcu, partisinin İzmit İlçe Başkanlığı binasında basın açıklaması düzenledi. Yolcu, Fatma Kaplan Hürriyet adına çekileceği yönündeki iddialar üzerine, “İzmit'te ilan edilen son başkan adayı olmuştum. İnsanlarımız bu durumun bir dezavantaj oluşturabileceğine dair sözleri bize iletirken, bugün itibariyle İzmit'in 102 mahallesini gezmiş durumdayız. Bana bu süreçte Fatma Kaplan Hürriyet adına adaylıktan çekileceğime dair iddialar soruldu, soruluyor ama bunlar kesinlikle doğru değil. Saadet Partisi ve Sinan Yolcu olarak gümbür gümbür geliyoruz. İddiaları ortaya atanlar seçim entrikalarını başka bir seçime saklasın. Vatandaşımızdan destek istiyoruz, belediyeyi birlikte yönetelim.” diye konuştu.

KANTİN KART

Öğrencileri ‘Kantin Kart’ vereceklerini belirten Yolcu, “Kantin kart, bugün kantinden alışveriş yapamayan çocuklarımız var ve bu çocuklarımız evlerinde sandviç yaparken ekmek arasına bir domates koyabiliyor. Bu olmaz, bunun için kantin kart ile öğrencilerimize destek olacağız. Artık mahallelerde komşular birbirini tanımıyor, biz yaşam merkezleri ile bu durumu değiştireceğiz. Kentlilik bilincini bu kente yeniden kazandıracağız. Gençlerimiz için belediye sosyal alanlarının tümünde ücretsiz wifi hizmetini vereceğiz" dedi.