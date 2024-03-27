Çiftçi’ye Cumhuriyet Mahallesi’nde coşkulu karşılama

31 Mart Yerel seçimlerine kısa bir süre kala saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı hemşehrileriyle buluşmayı sürdürüyor. Dün akşam Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, büyük bir coşkuyla karşılandı. TOKİ Kıraathanesi’nde gerçekleştirdiği toplantı öncesinde kortej halinde programın olduğu yere yürüyen Çiftçi ve beraberindeki heyete ilgi çok yoğun oldu. Meşaleler, sloganlar ve konfetiler eşliğinde TOKİ Kıraathanesi’ne geçen Çiftçi, burada da konfetiler ve meşalelerle karşılandı. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, aynı zamanda korteje evlerinin balkonlarından ve camlarından da büyük destek verdi.

MAHALLE SAKİNLERİNE TEŞEKKÜR

TOKİ Kıraathanesi’nde kendisini dinlemeye gelen hemşehrileriyle buluşan Çiftçi, burada yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalarını mahalle sakinlerine anlattı. Programda ilk olarak Bünyamin Çiftçi’nin görev süresi boyunca yaptığı çalışmalara ve gelecek dönem yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra toplantı yerindeki Çayırovalılara hitap eden Çiftçi, Cumhuriyet Mahallesi ve Şekerpınar Mahallesi’ne bu dönem kazandırdıkları, Cumhuriyet Millet Bahçesi, yeni spor sahaları, uçak park, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Şekerpınar Sağlık Ocağı ve Bilgi Evi, Şekerpınar 5. Bölge Şuyulandırma Çalışması ve diğer projelerinden söz etti ve gelecek dönem yapacakları çalışmaları anlattı. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin beğenisini kazanan yeni dönem projeleri büyük alkış aldı. Başkan Çiftçi, coşkulu karşılamaları ve yoğun ilgilerinden dolayı Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: Bülten