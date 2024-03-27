Koç, Gölcük’te yıkılan okulun yerine 35 derslikli okul yapacak

GÖLCÜK’E 35 DERSLİKLİ İLKOKUL
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, deprem hasarlı okulların yıkımı sonrası okul seferberliği için hayırseverleri okul yapmaya davet etmişti. Yıkılan 29 okulun yeniden inşa edilmesiyle ilgili ilk protokol 25 Mart tarihinde İbrahim Aracı ve kardeşleriyle imzalanmıştı. İkinci protokol ise Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan yöneticileri ile yıkılan Gölcük Donanma İlkokulu yerine yaptırılacak olan “Gölcük Vehbi Koç Vakfı- Semahat Arsel İlkokulu” için imzalandı. 35 derslikli olarak inşa edilecek okulun yaklaşık maliyeti 223 milyon 920 bin olacak. Okulun yapımının 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.
MODERN BİR EĞİTİM ORTAMI SUNACAĞIZ
Ford Otosan Lideri Güven Özyurt modern bir eğitim ortamı sunmak için çalışacaklarını belirterek, “Kocaeli hem ilklere imza attığımız hem de küresel çapta değer yarattığımız bizim için bir üretim üssünden çok daha ötesini ifade eden, katma değerle birlikte büyümek istediğimiz bir kent. Sosyal sorumluluk yaklaşımımız doğrultusunda bugüne kadar Kocaeli’nde önemli adımlar atarak bölge halkının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için yatırımlarımıza devam ettik. Şimdi de “Eğitime yüzde 100 destek kampanyası” kapsamında bu yeni yatırım ile Gölcük'ümüzdeki çocuklarımıza modern bir eğitim ortamı sunmak için çalışacağız. Yeni açılacak okulumuz, çocuklarımızın umutlarını ve hayallerini taşıyacak bir merkez olacak.” dedi.
KOÇ GRUBUNA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Vali Yavuz daha önce 15 derslikli olan okulun yapılan protokol ile 35 derslikli olacağını açıklayarak, şöyle konuştu:
“Bugün yine çok mutluyuz. Evlatlarımız için bir adım daha atıyoruz. Ülkemizin sanayileşmesinde çok büyük katkısı olan Koç Grubu’na teşekkür ediyorum. Beklenen bir Marmara Depremi söz konusu. Eğitim kurumlarını depreme dirençli hale getirmek için bir yola çıktık. Bu yolda da sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmayı önemsiyoruz. Yaptığımız bu protokol ile daha öncesinde 15 derslikli olarak hizmet veren okulumuz 35 derslikli olarak inşa edilecek. Önümüzde ki günlerde de farklı protokollerimiz olacak. Gölcük Vehbi Koç Vakfı-Semahat Arsel İlkokulu hayırlı ve uğurlu olsun.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali Mert - Allah razı olsun. başiskele barbaros ilkokuluna bir sponsor bulunamadı mı? çocuklar başka okullarda çok zorlanıyorlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.