Başkan Bıyık, gönülleri fethediyor

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Göreve geldiği günden beri gönül belediyeciliği uygulamalarıyla vatandaşlarla hiçbir zaman gönül bağını koparmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta Darıcalılarla iç içe olmayı sürdürüyor. Her mahallede esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kuran ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, sorunlara anında çözüm üretiyor.

DARICALILARLA GÖNÜL BAĞI KURUYOR

Eşi Havva Bıyık ile birlikte Darıca’nın 14 mahallesinde sokak sokak, ev ev, kapı kapı ziyaretlerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, Sırasöğütler Mahallesi’nde gönül ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Muzaffer Bıyık, gittiği her kapıda oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanırken Darıcalılarla gönül bağının devam edeceğini söyledi. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların her sorunuyla yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, gelen her talebi not alıyor.

VATANDAŞLARIMIZLA TEK YÜREK OLACAĞIZ

Ev ve sokak ziyaretlerinde vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran Başkan Muzaffer Bıyık, birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak, “Hemşerilerimizle kucaklaşmak, birlikte aynı masa etrafında bulunmak bizim her zaman önceliğimiz oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana eser ve hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize, şehrimize hizmet sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de hep birlikte tek yürek olacak, üretecek, çalışacak, gayret gösterecek ve Türkiye Yüzyılı inşasına her bir hemşerimizle birlikte katkı sunacağız” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN