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Ömeroğlu, STK başkanları ile iftarda buluştu

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AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yöre dernekleri başkan ve yöneticileri ile iftarda bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Ömeroğlu, STK başkanları ile iftarda buluştu mask
Ömeroğlu, STK başkanları ile iftarda buluştu
Ömeroğlu, STK başkanları ile iftarda buluştu
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AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu başkanları ve temsilcileri ile iftarda bir araya geldiler.

Ömeroğlu, STK başkanları ile iftarda buluştu

YILDIRIM, STK’LARI MİTİNGE DAVET ETTİ

İftar programının açılış konuşmasını yapan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım “Mübarek Ramazan ayında İlçemizde ki STK temsilcilerimiz ile bir araya gelerek hem istişarede bulunalım hemde yarın Kocaeli Kongre Merkezi Miting alanında gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı mitingimize sizleri davet etmek istedik.”dedi.

DİLOVASI ESKİ DİLOVASI DEĞİL

Dilovası’nın hızla gelişmeye devam ettiğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası, artık eski Dilovası değildir. Son 15 yılda AK belediyecilik ve hizmet anlayışı bu şehri öylesine kuşattı ki; Dilovası’nda ki geri kalmışlık iklimi yerini gelişime, değişime ve dönüşüme bıraktı. Bu değişimin ve gelişimin devamı için Belediye Başkan adayımız Ramazan Ömeroğlu’na hep birlikte destek verelim güç verelim.” ifadelerini kullandı.

STK’LARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Dilovası’nın ekonomik kalkınması ve sosyal gelişimi için sivil toplum kuruluşlarının kent yönetimine katılımı ve desteğinin önemine vurgu yapan AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ise yaptığı konuşmasında “31 Mart’ta ülkemizde, Kocaelimizde ve Dilovamızda istikrarın sürmesi, büyümesi ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası Dilovası’nın geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Seçim çalışmalarımızın başladığı ilk günden bugüne kadar sivil toplum kuruluşları ve yöre derneklerimizle her zaman iletişim halinde olduk. Şunu net bir şekilde bilin ki, önümüzdeki süreçte de bu iletişim devam edecektir. Ben genelde şunu söylüyorum. İnşallah 1 Nisan'da bu kardeşiniz bu şehrin “Şehr-i emini” olduğunda Dilovası’nı sizlerle hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Projelerimizi ortak akılla hayata geçireceğiz. Hep birlikte ilçemize hizmet odaklı düşünerek çalışacağız. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Şehrimizin ekonomik kalkınması ve sosyal gelişimi için sivil toplum kuruluşlarının katılım ve desteği son derece önemlidir.” Dedi. Konuşmasına devam eden Ömeroğlu yarın gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı büyük mitinge tüm STK’ları davet etti.

31 MART’TA YENİ BİR ZAFERE İMZA ATACAĞIZ

Programda son olarak konuşan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise yaptığı açıklama da “31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK kadrolar olarak gece gündüz demeden sahadayız. Dilovamızın, Kocaelimizin ve ülkemizin geleceği için halkımızın doğru karar verebilmeleri adına derdimizi ve çalışmalarımızı aktarıyoruz. Zaman zaman sizlerle de ayrı ayrı bir araya gelirken, STK’larımız şehrimizin gelişim sürecine olumlu katkı sunan dinamiklerin en başında geldiğini bilerek sürekli istişare halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu dönem partimizin kararı doğrultusunda adayımız olan Ramazan Ömeroğlu hepimizin yakından tanıdığı iş hayatında başarılı, çalışkan bir arkadaşımızdır. İnşallah sizlerin ve halkımızın desteği ile 31 Mart akşamı yeni bir zafere daha imza atarak Dilovası’nın değişimine devam diyeceğiz. Bunun öncesinde yarın gerçekleşecek büyük mitingimize tüm STK’larımızı ve halkımızı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza her dönem güçlü destek veren Dilovası’nın bu süreçte de yine güçlü destek vereceğine inanıyorum.” dedi. Konuşmaların ardından İlçe Başkanı İlhan Yıldırım iftar programına katılan STK Başkan ve temsilcilerine tek tek miting davetiyelerini takdim etti.

Kaynak: BÜLTEN

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27 Mar 2024 - 14:12 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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