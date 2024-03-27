Büyükşehir encümeni son kez toplandı

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli seçimler öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde son Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Encümen üyelerine teşekkür eden Genel Sekreter Gündoğdu, "5 yıl boyunca Kocaeli’miz ve kent sakinlerimiz için önemli kararlar aldık. Kocaeli’ne daha nice güzel hizmetler yapmak istiyoruz” dedi. 13 adet markete idari para cezası uygulanmasının ele alındığı encümende ilçelerde yapılacak projelerle ilgili kamulaştırma talepleri de görüşüldü.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.