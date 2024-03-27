Körfez’de 5 ve 6. sınıflar mini voleybol turnuvası düzenlendi

4’erli olmak üzere iki grup halinde yapılacak maçlarda 8 ortaokul takımı mücadele edecek. Maçlar Körfez Emlak Konut İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda yapılacak. Turnuvada yaklaşık 100 öğrenci şampiyonluk için mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı finale ve ardından da finale çıkacaklar. Maçların heyecanlı ve çekişmeli geçmesinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin de okul arkadaşlarına destek vermesi bekleniyor. Maçlarda Körfez Belediyesi antrenör ve sporcuları görev yapacaklar.

A Grubu : B Grubu :

- Petkim Ortaokulu - Yeşil Vadi Ortaokulu

- Özel Körfezim Eğt. Kur. - Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

- Simya Koleji - Uluğbey Ortaokulu

- Atatürk Ortaokulu - İGSAŞ Ortaokulu

İlk maçlar :

Petkim O.O : 2 - Özel Körfezim Eğt. Kur: 0

Atatürk O.O : 2 - Simya Koleji: 0

Uluğbey O.O : 2 - İGSAŞ O.O: 0

Emlak Konut O.O: 2 - Yeşil Vadi O.O: 0

Kaynak: Bülten