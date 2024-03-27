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Körfez Gençlerbirliği Ragbi’de Türkiye finallerine kalmayı başardı

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 7’li Ragbi Takımı Türkiye Şampiyonası’nda final etabına katılmaya hak kazandı.

Körfez Gençlerbirliği Ragbi’de Türkiye finallerine kalmayı başardı mask
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23-24 Mart tarihlerinde Antalya’nın Kemer İlçesinde yapılan 7'li Ragbi Büyükler Türkiye Şampiyonası 1. Etabında ilimizin temsilcisi Körfez Gençlerbirliği SK Ragbi takımı grubundaki bütün maçlarını kazanarak Türkiye Şampiyonası final etabına kalmayı başardı.

Diğer taraftan ekibimizde ikinci büyük sevinç nedeni ise Körfez Ragbi takımı oyuncumuz Ahmet Can Koyun 17 kişilik Olimpiyat Milli Takımına alındı. Ahmet Can, çarşamba günü erkek A Milli Takım kampına katılacak.

Körfez ragbi’de Türkiye çapında adından başarıyla söz ettiriyor

Körfez Gençlerbirliği SK’dan yapılan açıklamada “7’li Ragbi takımımız Antalya’da büyük bir başarı elde etti. Grubundan yenilgisiz Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandık. Diğer taraftan kulübümüz ragbi oyuncusu Ahmet Can Koyun’un Olimpiyat Milli Takımına çağrılması bizleri daha da mutlu etti. Ragbi’de ülke çapında büyük başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. Başarılarımız milli takımlarımıza oyuncu göndermekle taçlanıyor. Kadın erkek bütün takımlarımızı gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ediyoruz. Bütün bu başarıların ardında Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’ün bizlere ve sporcularımıza olan desteği ve güveni var.Sayın başkanımız bize sportif anlamda her türlü desteği veriyor takımlarımız da bunları karşılıksız bırakmıyorlar. Körfez İlçemiz ragbi sporunda ülke çapında başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor ve bu başarılarımız artarak devam edecek” dediler.

Kaynak: Bülten

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