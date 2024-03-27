Fikri Işık’tan Erol Ölmez’e destek

PARTİLİLER EŞLİK ETTİ
AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçime sayılı günler kala vites artıran Erol Ölmez’e önceki günkü saha çalışmalarında; Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Şeyhmus Sayan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Alper Tokgöz ve geçmiş dönem ilçe başkanı Muhsin Tekol ile teşkilat üyeleri eşlik etti.
MİTİNGE DAVET ETTİ
Fikri Işık, Başkan Adayı Erol Ölmez ile birlikte Kandıra’da gezerek kendisine destek istedi. 28 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı mitinge vatandaşları davet eden Erol Ölmez ise, “31 Mart'ta yeni bir zafer daha kazanarak halkımıza olan sorumluluğumuzu bilerek Kandıra’mızı daha güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.