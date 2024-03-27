Âlâ Gençler hizmet birimlerinde iftarda

Çocuk Kütüphanesi, Altınkent Gençhane, Bahçecik Gençhane, Karadenizliler Gençhane, Kullar Gençhane ve Âlâ Mekân’da düzenlenen iftar programlarında hizmet birimlerinin en aktif üyeleri bir araya geldi.

KÜTÜPHANE’DE İFTAR VE OYUN KEYFİ

Çocuk kütüphanesi eşsiz manzarası ve değişik mimarisi ile çocukların dikkatini çekmeye devam ediyor. Her hafta ilçe ve ilden birçok okuldan ziyaretçilerini ağırlayan kütüphane zengin kitap çeşitliliği de dikkat çekiyor. Masal terapileri ve atölyeler ile de dolu dolu etkinlikler ile çocukları sevindiren kütüphane bu sefer kütüphanenin en müdavim üyeleri ve aileleriyle iftar programında buluştu.

Aileleriyle birlikte toplam 55 kişinin katıldığı etkinlik güzel bir atmosferde gerçekleştirildi. Katılım sağlayan çocuklar ve aileleri hoş bir akşam geçirdiler ve organizasyonu düzenleyen Başiskele Belediyesi’ne teşekkür ettiler. İftar sonrası çay eşliğinde aileler hoş sohbetle vakit geçirirken çocuklar kütüphanede bu kez sesli oyun oynamanın ve eğlenmenin tadını çıkardı.

GENÇHANELERDE KEYİFLİ BULUŞMA

Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nin yanı sıra kentin birçok noktasında gençlere robotik kodlamadan resime, 3D yazılımdan müzik kurslarına kadar çeşitli atölyelerin düzenlendiği, etüt çalışma alanlarının bulunduğu Gençhaneler ve Âlâ Mekân’da her gün yüzlerce genç faydalanıyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın mahallelerinde alternatif bir etkinlik olarak hizmet aldığı bu merkezler gençler kadar büyükler tarafından da çok seviliyor. Ramazan ayının birlik ve beraberliğini, paylaşma ve dayanışma ruhunu da pekiştirmek amacıyla hizmet birimlerinde iftar sofraları kuruldu. Başiskele’nin âlâ gençleri bu kez güzel bir ortamda arkadaşlarıyla birlikte oruçlarını açmanın keyfini yaşadılar.

Başiskele’nin yeni cazibe merkezi, gençlerin ikinci evi olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nin önünde yer alan meydanda da 28 Mart Perşembe günü büyük bir gençlik iftarı düzenlenecek. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de katılım göstereceği daha kapsamlı iftar programında Genc-i Âlâ’lı gençler hep birlikte oruçlarını açacaklar.

Kaynak: BÜLTEN