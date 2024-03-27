Ağabey katili, cinayetin nedenini anlattı

Olay gece saatlerinde, İzmit Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan Mert Pala ve Murat Pala kardeşler tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Pala ağabeyi Murat Pala’yı boğazından bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Murat Pala’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağabeyini boğazından bıçaklayarak öldüren Mert Pala cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği evde incelemelerde bulundu.

ANNENİN İFADESİ ALINDI

Mert Pala ile ağabeyinin sürekli olarak kavga ettikleri bu kavgalardan dolayı aralarında husumet oluştuğu iddia edildi. Olay akşamı evde bulunan iki kardeşin anneleri ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Görgü şahidi olarak ifadesi alınan anne çocuklarının sürekli tartıştıklarını belirtti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mert Pala’nın ifadesinde ağabeyi ile aralarında kavgalar yüzünden husumet oluştuğunu, olay anında kendini kaybederek ağabeyini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Mert Pala Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.