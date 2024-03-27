Bizim Gürcüler mutlu

A MİLLİ TAKIMIMIZLA AYNI GRUPTA OLACAK

Euro 2024 Elemeler Play-Off C Yolu Final maçında Yunanistan ile karşılaşan Gürcistan normal süresi ve uzatmaları golsüz berabere biten maçta penaltı vuruşları sonrasında Yunanistan’ı eledi. Bu sonuçla Euro 2024 biletini alan Gürcistan F grubunda Milli takımımızın Portekiz ve Çekya’dan sonraki rakibi oldu. Kocaelispor’un Gürcü futbolcularından Beridze, Gürcistan Milli Takımı’nın zaferinin “2024’te görüşürüz” ifadesiyle paylaşıldığı görseli paylaşırken Davit Skhirtadze ise aynı görseli paylaşırken gönderisine “Tebrikler” mesajını düştü. Bir diğer Gürcü isim Giorgi Khavaraishvili ise “Bir mucize ! Tarih yazıldı” notunu düşerek gönderiyi paylaştı.