Bizim Gürcüler mutlu

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Euro 2024 Elemeler Play-Off C Yolu Final maçında Yunanistan ile karşılaşan Gürcistan normal süresi ve uzatmaları golsüz berabere biten maçta penaltı vuruşları sonrasında Yunanistan’ı eledi. Bu sonuçla Euro 2024 biletini alan Gürcistan F grubunda Milli takımımızın Portekiz ve Çekya’dan sonraki rakibi oldu. Kocaelispor’un Gürcü futbolcularından Beridze, Gürcistan Milli Takımı’nın zaferinin “2024’te görüşürüz” ifadesiyle paylaşıldığı görseli paylaşırken Davit Skhirtadze ise aynı görseli paylaşırken gönderisine “Tebrikler” mesajını düştü. Bir diğer Gürcü isim Giorgi Khavaraishvili ise “Bir mucize ! Tarih yazıldı” notunu düşerek gönderiyi paylaştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.