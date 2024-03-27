KOÜ hep birlikte “Kitap” okudu

Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, 60. Kütüphane Haftası kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde düzenlenen kitap okuma etkinliği, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün de katılımlarıyla yapıldı.

Bu yıl gelecek için sürdürülebilir kütüphaneler ana temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan kitap okuma etkinliği öncesi Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Umuttepe Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi’nde açılan öğrenci stantlarını gezdi. Tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği sonrası ise Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, 2023 yılında en çok ödünç işlemi yapan akademisyenler ve öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: BÜLTEN