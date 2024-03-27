AK Parti Derince İlçe Başkanı Merdan: CHP, DEM’e desteği için ne vadetti?

“CHP ADAYININ GİZLEDİĞİ İTTİFAKI DEM PARTİ KOCAELİ İL BAŞKANI DEŞİFRE ETTİ”

AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe’nin başından beri bu birlikteliği gizlemeye çalıştığını, DEM Parti İl Başkanı Nuri Tan’ın ittifakı deşifre ettiğini söyledi. CHP’nin, DEM’in desteği için ne vadettiğini soran Koray Merdan, “Derince CHP adayının gizlediği ittifakı DEM Parti Kocaeli İl Başkanı deşifre etti. İstanbul'da DEM temsilcileri CHP'nin kendilerine meclis adayları ve başkan yardımcılığı vereceğini açıklamıştı. CHP, DEM'in Derince’deki desteği için acaba neler vermeyi vadetti? Bu gizli kapaklı oyunu Derince'nin vicdanı sandıkta mahkum edecek. Söz ve karar da Derince'nindir” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi