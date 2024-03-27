Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: "Kirli bir ittifak kurdular"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurdular. Bavul bavul paralar nereden gelip nereye gidiyor. Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır." diyerek pazarlıkta hizmet ve eser siyasetinin olmadığını dile getirdi.

Erdoğan, dikkat çeken terörle mücadele mesajları da verdi.

"PKK'yı sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün 70 bin kişi alanda. Bu kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Mayıs'ta yapılan seçimlerde hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Seçim sonuçlarının sizin de içine sinmediğine inanıyorum. Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28,5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına yüzde 71,5 oy oranı çıktıysa durup üzeirtnde mutlaka düşünmemiz lazım. Diyarbakır halkının iradesini CHP adayına payanda yapanların hangi projenin parçası olduğu açık değil mi?

Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurdular. Bavul bavul paralar nereden gelip nereye gidiyor. Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarlıkta eser ve hizmet derdi yok.

"BU ŞEKİLDE YOK SAYILMIYOR HAK ETMİYOR"

Yaptığı reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'li yönericilerin faşizm kokan açıklamalarına sessiz. Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular. Kürt kardeşlerim böyle bir hakareti bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor.

Diyarbakır, huzuru da özgürlüğü de yatırımı da hizmeti de AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar Diyarbakır Cezaevi'nin edebiyatını yaparken biz şehrimizie yakışır bir müze ve kültür merkezine dönüştürmedik mi?

Onlar her evden bir cenaze çıkartarak kan siyaseti yaparak biz evlatlarımızı yaşatmak, eğitimiyle sağlığıyla hayata bağlamak için çırpınmadık mı?

"BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. AK Parti ile ötekilerin farkı o kadar açık ki izaha gerek duymuyorum.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

PKK'yı sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz

PKK'yı sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz. Çevremizdeki ülkelerin çoğu kan, ateş çemberinde kıvranırken, bizim güvenliğimizi, huzurumuzu bozmaya yeltenenlere asla eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Milli çıkarlarımızı savunurken kimin kuyruğuna bassak hemen soluğu PKK'nın yanında alıyor.

Siyaset,millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Biz zihni,vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz. Emperyalistlere kuklalık etmeyen herkesle oturur konuşuruz. Terörün her çeşidine mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına saygı duyan herkesle oturur konuşuruz. Ülkelerin kazanımlarıyla sevinecek herkesle oturur konuşuruz. Türkiye Yüzyılı'nda yol yürümek isteyen herkesle konuşuruz.

Herkesle her şeyi konuşmaya varız. Ancak kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı.

85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa, şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZE UMUT DİYE PAZARLIYORLAR"

Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyorum. Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP'yi, utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar.

Milletvekili listesini, belediye başkan adayı listesini, meclis üyesi listesini, genel merkez yönetimi listesini terör örgütünün belirlediği parti olmaz.

İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz. 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup, özgür iradeleriyle kendilerinin, şehirlerinin geleceğine karar verecekleri dönüm noktası olacaktır.

DİYARBAKIR'A YAPILAN YATIRIMLAR

Diyarbakır'a 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. 33 bin kişilik Diyarbakır stadyumu ile Dicle Üniveristesi kampüsü içerisinde kız öğrenci yurdu yaptık. Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 29 milyar lira kaynak ayırdık. 58 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk.

Kaynak: NTV