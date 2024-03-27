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Recep Durul, Kocaelispor'un yöneticilere olan borcunu açıkladı

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Kocaelispor Başkanı Recep Durul yöneticilerin kulüpten ne kadar alacağı yönündeki merak edilen soruya cevap vererek, “Yönetimin büyük bir alacağı yok. Çoğu zaten ödendi kapandı. 15 milyon alacağı var yönetimin” dedi.

Gökhan Beşiktaş
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Recep Durul, Kocaelispor'un yöneticilere olan borcunu açıkladı mask
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Recep Durul, La Golfo’ya konuk olduğu programda kongrede aday olup olmayacağından, kulübün mali yapısına, Tarık Özaslan olayından token konusuna kadar birçok önemli konuda soruları yanıtladı. Daha önce mali asbaşkan olan Durul kamuoyunda en çok merak edilen yöneticilere ne kadar borç olduğuyla ilgili sorunun yanıtını da verdi.

“BAŞKANLIK İÇİN YANIP TUTUŞMUYORUM”

Kocaelispor’da vekaleten başkanlık yapan Recep Durul şunları söyledi: “Taraftar kızıyorsa kulübünün başarısı içindir. Sevdiğine kızar insan. Mustafa Hoca’nın performans artışı için çabasının olduğunu ve dokunuşlarını doğru bulduk. Hocayı değiştirmeye gerek duymadık. Sorunun mental olduğunu düşündük ve böyle bir karar verdik. Başakşehir maçında sonuç önemli değil. Son bölümde gelen goller oldu. Takım iyiydi, takımın enerjisini beğendim. “Benim egolu bir yaklaşımım hiçbir zaman olmaz. Kocaelispor varken kendimi de hiçbir zaman öne çıkarmam. Geçen sene şampiyon olduğunda da işlerim vardı şampiyonluk kutlamalarına gitmedim. En iyisini yapmak isterim ama ille de Kocaelispor’un başında duracağım diye aşkla yanıp tutuşan birisi de değilim. Önceliğimiz de bu değil zaten. Önce takımı şampiyon yapalım zaten kongre süreci sizi bir yere getirir”

“BAŞKANLIK BAŞKA, YÖNETİCİLİK BAŞKA”

“Adaylık konusunda başarısız olursak tabloya bakarız. Bizden mi yoksa bizden önce ki tablodaki hasardan dolayı mı başarısız olundu diye bakarız. Bu görev bize delege tarafından layık görülürse yapmaya çalışırım. Bu şuanda suni bir gündem. Konuşmakta istemiyorum. Beni bilen bilir. Takımı şampiyon yapalım. Buna kafa yoralım. Birlik beraberlik çağrısı yapılırken kongrede aday olup olmamaktan konuşmak olmaz. Tek hedefimiz şampiyonluk. Herkesin yetkinlikleri ve özellikleri farklıdır. Yönetim kademesindeyken karar vermedeki etkiniz başkadır, başkan olunca başkadır. Siz istediğiniz kararları başkan olduğunuzda kafanızdakileri yönetim kuruluna kabul ettirebilirsiniz. Ama yönetici olunca düşüncelerinizi yönetim kuruluna ve başkana kabul ettiremezsiniz. Herkesin özelliği, yapısı, düşünceleri farklı. Yöneticiyken yapabilecekleriniz başkadır başkanken başka. Daha geniş bir açıdan bakılabilir”

“1 AYLIK BORCUMUZ VAR

“Herkes rahat olsun. Bazı kulüpler 4-5 aydır para veremiyor. Personelin maaşını ödeyemiyor. Herkes bu yükün altından kalkamıyor. Herkesin içi rahat olsun. Kocaelispor’un şuanda ekonomik anlamda riski yok. Bu sene yaklaşık 300 milyonluk bir bütçe yönetiyoruz. Bir şeyi saptırarak anlatmak bana yakışmaz zaten. Ben böyle bir insanım. Sadece 1 aylık borcumuz var. Onu da bu hafta ödeyeceğiz. Bazı alacaklılar var. Paramız oldukça oturup konuşup anlaşıp kapatıyoruz. Sezon sezonuna kadar yaklaşık 60 milyonluk harcamamız daha var. Gelecek kaynaklarımız var. Onları da öderiz kapatırız. Kocaelispor çok kulüpten mali olarak daha güçlü durumda. Yönetimin büyük bir alacağı yok. Çoğu zaten ödendi kapandı. 15 milyon alacağı var yönetimin. 15 olmaz da 17 olur”

“ARTIK TESİSE GELMİYOR”

“Ben transfer sürecinin içinde hiç olmadım. Yetki verilen arkadaşlara saygı duyduk ve onlara bıraktık. Devam eden süreçte Tarık Özaslan’ın oynayan 7-8 oyuncusu var. İsteseniz de istemesiniz de bu takımla devam edeceğiz. Bu süreç bitti. Menajersiz oyuncu çok az. Menajerler de FİFA’ya bağlı. Zorunluluk haline geldi. Onlar da belgelerini artık direk FIFA’dan alıyorlar. Taraftarlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Sezon devam ederken oyuncuları varken menajerin de oyuncularıyla ilişkileri devam ediyor. Bu yüzden gidip geliyor. Oyuncuları varken gidip gelmesi, oyuncuları motive etmesi de gerekir. Sezonu bitirmek için ilişkilerimizi iyi tutmamız lazım. 8-9 tane oyuncusu var. Bunlar oynamasın gitsin denebilir mi? Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yanlışa yanlışla gideriz. Geçmişte yapılmış bitmiş. Yeni sayfada daha güzel adımlar atacağız hep birlikte. Tarık Özaslan bir süredir tesise gelmiyor artık”

“YENİDEN ARZA SUNARIZ”

“Kocaelispor için aldığımız tokenlerden 10 milyon gelir elde etmiştik. İkinci arzı yapamadık. Bir süre geçmesi lazımdı. Bunlar tamamen sizin marka değerinizle alakalı. Başarınızla alakalı. İş hayatınızda da böyledir, borsa da böyledir. İşiniz iyi olursa gelişirseniz marka değeriniz artar. Zaten küresel olarak da ekonomik anlamda büyük sıkıntılar oluşturdu. Marka değeriniz yükseldikçe fiyatlar artacaktır. Başarılı olup değeri artınca yeniden arz edilir”

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27 Mar 2024 - 15:13 - Spor --- Okunma

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