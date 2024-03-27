Vali Yavuz: “AMATEM ve ÇAMATEM hayırlı olsun”

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ELE ALINDI

Kocaeli Valiliği 2024 yılı 1. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri ve birim müdürleri katıldı.

BAĞIMLILIKTAN KURTARMAYA KARARLIYIZ

Vali Seddar Yavuz gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Evlatlarımızın geleceğini karartan zehir tüccarları ile mücadele yürütüyoruz. Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimet akıldır. Genç yaşta insanı ölüme sevk eden bağımlılıktan milletimizi kurtarmaya kararlıyız. Uyuşturucu ile mücadelenin ihbarı çok önemlidir. Biz uyuşturucu ile etkin mücadele ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadele edilmiyor algısını çözmemiz gerekiyor. Biz görevden kaçmıyoruz. Toplumsal seferberlik ile bu sorunların üstesinden gelinir. Bu şehirde her türlü sorumluluk benim bunu kabul ediyorum ama hep beraber bu sorunları çözeceğiz.

İLK 3 AYDA 190 KİŞİ TUTUKLANDI

2024 yılı ilk 3 ayında 1835 adet olay meydana gelmiş, 2 bin 262 kişi yakalanmış, adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 190 kişi tutuklanmıştır. 72 kişi adli kontrol cezası alırken 2 bin 3 kişi serbest bırakılmıştır. Yapılan bu operasyonlar neticesinde; 42 kilo 201 gr eroin, 12 kilo 360 gram kubar esrar ve shunk, 868 gr toz esrar, 18 kilo 395 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 25 kilo 428 gr metamfetamin, 225 gram afyon sakızı, 109 kilogram 57 gram kokain, 3 bin 7 adet ecstasy hap, 9 bin 412 adet captagon hap ele geçirilmiştir.

376 ADET İHBARDAN 25 TANESİ OLUMLU

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerine 2024 yılı ilk 3 ayında 376 adet ihbar gelmiş olup, olumlu ihbar sayısı 25’dir. Uyuma Projesi kapsamında da yine 24 ihbar yapılmış. Bu ihbarlardan da 10 tanesi yine olumlu sonuçlanmıştır. Özel nedenlerle engellerle mücadele projesi uygulanmaya devam ediyor. 2020 yılından bu yana 18 bin 558 faaliyet ile 1 milyon 141 bin öğrenci bu projeden istifade etmiştir. 2024 yılı için belirlenen 5 bin 500 hami öğrencilere yaşam koçluğu faaliyetlerine devam etmektedir.

AMATEM VE ÇAMATEM’İ BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİK

50 yataklı Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) ve 30 yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatlarını büyük ölçüde bitirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. İlk ihale edildiğinde kaynak ve diğer sorunlarımız oldu ancak valilik taahhüdü ve sağlık bakanlığı ödeneği başta olmak üzere hayırsever desteği ile inşaatı tamamladık. Büyükşehir Belediyesi’nin çevre düzenlemesi yapması sonrasında burayı teslim edeceğiz.

SEDDAR YAVUZ YAPACAĞIM DERSE YAPAR

Bu şehirde ne kadar olmaz varsa yaptık ama bir türlü eleştirilerden kurtulamadık. Halkevi’ni yeniliyoruz, yanından yürürken görüyorsunuz. Problem neyse Allah’a hamdolsun çözmek bize nasip oldu. Seddar Yavuz söylerse yapacağım derse yapar. Biz devlet adamıyız. Kimse söyledi diye bu binaları yapmadık, yapacağız dediğimiz için bu inşaatları tamamladık. Bizim görevimiz fiziki mekanları size hazırlamak. Sizlerden de şifa beklemek bir nevi hakkımız olsun”