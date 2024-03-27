Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Vali Yavuz: “AMATEM ve ÇAMATEM hayırlı olsun”

ABONE OL Google News Sayfamız

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “50 yataklı Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) ve 30 yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatlarını büyük ölçüde bitirdik. Büyükşehir’in çevre düzenlemesi ile teslim edeceğiz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Vali Yavuz: “AMATEM ve ÇAMATEM hayırlı olsun” mask
Vali Yavuz: “AMATEM ve ÇAMATEM hayırlı olsun”
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ELE ALINDI

Kocaeli Valiliği 2024 yılı 1. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri ve birim müdürleri katıldı.

Vali Yavuz: “AMATEM ve ÇAMATEM hayırlı olsun”

BAĞIMLILIKTAN KURTARMAYA KARARLIYIZ

Vali Seddar Yavuz gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Evlatlarımızın geleceğini karartan zehir tüccarları ile mücadele yürütüyoruz. Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimet akıldır. Genç yaşta insanı ölüme sevk eden bağımlılıktan milletimizi kurtarmaya kararlıyız. Uyuşturucu ile mücadelenin ihbarı çok önemlidir. Biz uyuşturucu ile etkin mücadele ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadele edilmiyor algısını çözmemiz gerekiyor. Biz görevden kaçmıyoruz. Toplumsal seferberlik ile bu sorunların üstesinden gelinir. Bu şehirde her türlü sorumluluk benim bunu kabul ediyorum ama hep beraber bu sorunları çözeceğiz.

İLK 3 AYDA 190 KİŞİ TUTUKLANDI

2024 yılı ilk 3 ayında 1835 adet olay meydana gelmiş, 2 bin 262 kişi yakalanmış, adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 190 kişi tutuklanmıştır. 72 kişi adli kontrol cezası alırken 2 bin 3 kişi serbest bırakılmıştır. Yapılan bu operasyonlar neticesinde; 42 kilo 201 gr eroin, 12 kilo 360 gram kubar esrar ve shunk, 868 gr toz esrar, 18 kilo 395 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 25 kilo 428 gr metamfetamin, 225 gram afyon sakızı, 109 kilogram 57 gram kokain, 3 bin 7 adet ecstasy hap, 9 bin 412 adet captagon hap ele geçirilmiştir.

376 ADET İHBARDAN 25 TANESİ OLUMLU

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerine 2024 yılı ilk 3 ayında 376 adet ihbar gelmiş olup, olumlu ihbar sayısı 25’dir. Uyuma Projesi kapsamında da yine 24 ihbar yapılmış. Bu ihbarlardan da 10 tanesi yine olumlu sonuçlanmıştır. Özel nedenlerle engellerle mücadele projesi uygulanmaya devam ediyor. 2020 yılından bu yana 18 bin 558 faaliyet ile 1 milyon 141 bin öğrenci bu projeden istifade etmiştir. 2024 yılı için belirlenen 5 bin 500 hami öğrencilere yaşam koçluğu faaliyetlerine devam etmektedir.

AMATEM VE ÇAMATEM’İ BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİK

50 yataklı Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) ve 30 yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaatlarını büyük ölçüde bitirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. İlk ihale edildiğinde kaynak ve diğer sorunlarımız oldu ancak valilik taahhüdü ve sağlık bakanlığı ödeneği başta olmak üzere hayırsever desteği ile inşaatı tamamladık. Büyükşehir Belediyesi’nin çevre düzenlemesi yapması sonrasında burayı teslim edeceğiz.

SEDDAR YAVUZ YAPACAĞIM DERSE YAPAR

Bu şehirde ne kadar olmaz varsa yaptık ama bir türlü eleştirilerden kurtulamadık. Halkevi’ni yeniliyoruz, yanından yürürken görüyorsunuz. Problem neyse Allah’a hamdolsun çözmek bize nasip oldu. Seddar Yavuz söylerse yapacağım derse yapar. Biz devlet adamıyız. Kimse söyledi diye bu binaları yapmadık, yapacağız dediğimiz için bu inşaatları tamamladık. Bizim görevimiz fiziki mekanları size hazırlamak. Sizlerden de şifa beklemek bir nevi hakkımız olsun”

# Kocaeli, HER, Büyükşehir, sevk, Seddar Yavuz

27 Mar 2024 - 15:41 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.534.604 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Seçimde görev yapacak personel 7 bine çıkarıldı mask
Seçimde görev yapacak personel 7 bine çıkarıldı
Âlâ Gençler hizmet birimlerinde iftarda mask
Âlâ Gençler hizmet birimlerinde iftarda
Büyükşehir encümeni son kez toplandı mask
Büyükşehir encümeni son kez toplandı
Hereke Kalesi’nde lale şöleni mask
Hereke Kalesi’nde lale şöleni
İMO Başkanı Ali Akgün: Kocaeli’yi büyük bir dönüşüm bekliyor mask
İMO Başkanı Ali Akgün: Kocaeli’yi büyük bir dönüşüm bekliyor
İnşaat Mühendisleri Odası’nda şantiyelerde şiddete tepki mask
İnşaat Mühendisleri Odası’nda şantiyelerde şiddete tepki

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL