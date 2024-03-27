Bıyık, Darıcalıları mitinge davet etti

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’la birlikte seçim çalışmalarını sürdürürken esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtarak Darıcalıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli mitingine davet etti.
CUMHURBAŞKANIMIZA EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en büyük desteği Darıca olarak vereceklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 28 Mart Perşembe günü şehrimize geliyor. Bizler de ülkemize ve şehrimize sayısız eserler kazandıran liderimizi şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak için çalışıyoruz. Darıca halkı olarak 28 Mart Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Kongre Merkezi MitingAlanı’nda yerimizi alarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlayacağız. Tüm ilçe halkımızı bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.