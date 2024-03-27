Tarihi yapı çıkınca okulun projesi değişti

Yapılan inceleme sonucu deprem riski bulunduğu ortaya çıkan İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi okul binasının yıkımına karar verilmişti. Kararla Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde, Kocaeli Devlet Hastanesi karşısındaki okul binasının yıkımı gerçekleştirilirken yeni okul binasının inşaatı için çalışmalar başladı.
ÜZERİ KAPATILARAK KORUMAYA ALINDI
Ekim 2023’de yeni okul binasının inşa süreci başlarken temel kazısı sırasında çıkan tarihi duvar ve zeminin Kocaeli Müze Müdürlüğü Anıtlar Kurulu tarafından incelenmesi sebebiyle yeni okul binası çalışmalarına ara verildi. Kurul, duvar ve zeminin korunarak üzerinin kapatılması yönünde karar verdi.
DERSLİK SAYISI 32’DE 24’E DÜŞÜRÜLDÜ
Kararla yeni okul binası için çalışmalar yeniden başlarken projede değişikliğe gidildiği öğrenildi. 32 derslikli olacak yeni okul binasının 24 derslikli olmasına karar verildi. Kararın sebebi ise binanın alanda bulunan eski duvar ve zeminin üzerine gelmesinin önüne geçmek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.