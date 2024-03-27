Duramayıp önündeki araca çarptı: 3 yaralı...

Kaza, Karamürsel Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'nde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova istikametinde seyir halinde olan iki araç kırmızı ışıklara girmemek için yan yola girdi. İddialara göre, arkadan gelen aracın çok hızlı olduğu, duramayarak öndeki araca vurduğu belirtildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulans ile Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi