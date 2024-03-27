Duramayıp önündeki araca çarptı: 3 yaralı...

Kaza, Karamürsel Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'nde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova istikametinde seyir halinde olan iki araç kırmızı ışıklara girmemek için yan yola girdi. İddialara göre, arkadan gelen aracın çok hızlı olduğu, duramayarak öndeki araca vurduğu belirtildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulans ile Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.