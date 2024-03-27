Oğlu 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı, babası polise teslim etti

Bilecik'te 11 Mart günü H.A. isimli şahsı telefonla arayarak kendini ' polis' olarak tanıtan şahıs, 1,5 milyon TL değerinde çeşitli ziynet eşyalarını elden teslim alarak olay yerinden uzaklaştı. Mağdur vatandaş, dolandırıldığı anlayınca hemen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne şikayete bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası, KGYS, PTS görüntülerinden ziynet eşyalarını elden teslim alan şüpheli şahsın A.E. olduğunu tespit etti. Şahsın olayın ardından Kocaeli'ye gittiğini tespit eden ekipler hemen harekete geçti. Ekiplerin aile bireyleri ile görüşmelerine rağmen şüpheli şahıs teslim olmadı.
Babası teslim etti
24 Mart günü şüpheli A.E.'nin babası H.E. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek müşteki şahsa ait ziynet eşyalarını teslim etmek istediğini belirtti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ziynet eşyaları alınarak mağdur vatandaşa teslim edilirken şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.