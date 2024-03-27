Maltaspor 90+8’de attı

ÇAMLITEPESPOR, SON DAKİKAYA 2-1 ÖNDE GİRDİ

Kadrolarında genç oyuncuları bulunduran İzmit Maltaspor ile Çamlıtepespor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında karşı karşıya geldi. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Maltaspor, Batuhan Kürkan’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Çamlıtepespor, Arda Binalı ve 2008 doğumlu Atakan Bayır’ın golleriyle 90.dakikaya 2-1 önde girdi, galibiyete çok yaklaşmıştı. Maltaspor uzatma dakikalarında Onurcan Bekçi ve Tugay Binici’nin attığı gollerle 3-2 kazandı.

DERİNCE GENÇLER BİRLİĞİ Ç.PLAJYOLU’NU YENDİ

2.Küme A Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlardan Çenesuyu Plajyoluspor ile Derince GB, kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaştı. 12 puanla lider Yeşilovaspor’un 2 puan gerisinde haftaya ikinci sırada giren Çenesuyu Plajyoluspor, kazanıp, iddiasını devam ettirmek istiyordu. Ancak 9 puanlı Derince GB, deplasmanda 3-2 kazandı, Play-Off yarışında iddialı duruma geldi. Bu grupta ligin ilk yarısını lider bitiren Yeşilovaspor, ikinci yarıya hükmen galibiyetle başladı, koltuğunu korudu.