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Maltaspor 90+8’de attı

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2.Küme A Grubu’nda zirve yarışı yapan Maltaspor, son maçında Cephanelik Stadı’nda Çamlıtepespor’u konuk etti. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçta Maltaspor, 90+8’de Tugay Binici’nin attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Maltaspor 90+8’de attı mask
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ÇAMLITEPESPOR, SON DAKİKAYA 2-1 ÖNDE GİRDİ

Kadrolarında genç oyuncuları bulunduran İzmit Maltaspor ile Çamlıtepespor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında karşı karşıya geldi. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Maltaspor, Batuhan Kürkan’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Çamlıtepespor, Arda Binalı ve 2008 doğumlu Atakan Bayır’ın golleriyle 90.dakikaya 2-1 önde girdi, galibiyete çok yaklaşmıştı. Maltaspor uzatma dakikalarında Onurcan Bekçi ve Tugay Binici’nin attığı gollerle 3-2 kazandı.

DERİNCE GENÇLER BİRLİĞİ Ç.PLAJYOLU’NU YENDİ

2.Küme A Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlardan Çenesuyu Plajyoluspor ile Derince GB, kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaştı. 12 puanla lider Yeşilovaspor’un 2 puan gerisinde haftaya ikinci sırada giren Çenesuyu Plajyoluspor, kazanıp, iddiasını devam ettirmek istiyordu. Ancak 9 puanlı Derince GB, deplasmanda 3-2 kazandı, Play-Off yarışında iddialı duruma geldi. Bu grupta ligin ilk yarısını lider bitiren Yeşilovaspor, ikinci yarıya hükmen galibiyetle başladı, koltuğunu korudu.

# Derince, İzmit

27 Mar 2024 - 17:15 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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