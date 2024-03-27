Maltaspor 90+8’de attı

ÇAMLITEPESPOR, SON DAKİKAYA 2-1 ÖNDE GİRDİ
Kadrolarında genç oyuncuları bulunduran İzmit Maltaspor ile Çamlıtepespor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında karşı karşıya geldi. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Maltaspor, Batuhan Kürkan’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Çamlıtepespor, Arda Binalı ve 2008 doğumlu Atakan Bayır’ın golleriyle 90.dakikaya 2-1 önde girdi, galibiyete çok yaklaşmıştı. Maltaspor uzatma dakikalarında Onurcan Bekçi ve Tugay Binici’nin attığı gollerle 3-2 kazandı.
DERİNCE GENÇLER BİRLİĞİ Ç.PLAJYOLU’NU YENDİ
2.Küme A Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlardan Çenesuyu Plajyoluspor ile Derince GB, kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaştı. 12 puanla lider Yeşilovaspor’un 2 puan gerisinde haftaya ikinci sırada giren Çenesuyu Plajyoluspor, kazanıp, iddiasını devam ettirmek istiyordu. Ancak 9 puanlı Derince GB, deplasmanda 3-2 kazandı, Play-Off yarışında iddialı duruma geldi. Bu grupta ligin ilk yarısını lider bitiren Yeşilovaspor, ikinci yarıya hükmen galibiyetle başladı, koltuğunu korudu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.