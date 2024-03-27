Ford işçisinin 15 binlik çek beklentisi

Ford İşçi Bülteni isimli sosyal medya sayfası, Koç Holding'e bağlı Otokar firmasının 60. yılı nedeniyle işçilere 15 bin liralık alışveriş çeki vereceğini duyurdu. Sayfada, Otokar’ın işçilere gönderdiği mail yayınlandı. Genel Müdür Serdar Görgüç’ün gönderdiği mailde, "Şirketimizin 60. yaşını başarılı sonuçlarla geride bıraktık. Her birinize gösterdiğiniz emek, gayret ve katkı için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şirketimizin 60. yılı nedeniyle MESST kartlarınıza 5 Nisan Cuma günü yüklenecek ve üye marketlerde kullanabileceğiniz 15.000 TL değerinde puanı iyi günlerde kullanmanızı diliyorum." ifadeleri yer aldı. Ford İşçi Bülteni, “Bize ne zaman böyle bir mail gelecek?” diye paylaşımda bulunarak beklentilerini gösterdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.