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Ford işçisinin 15 binlik çek beklentisi

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Koç Holding’e bağlı Otokar firmanın 60. yılı nedeniyle çalışanlarına 15 bin liralık alışveriş çeki verirken, Ford Otosan işçileri de aynı beklenti içerisine girdi.

Ford işçisinin 15 binlik çek beklentisi mask
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Ford İşçi Bülteni isimli sosyal medya sayfası, Koç Holding'e bağlı Otokar firmasının 60. yılı nedeniyle işçilere 15 bin liralık alışveriş çeki vereceğini duyurdu. Sayfada, Otokar’ın işçilere gönderdiği mail yayınlandı. Genel Müdür Serdar Görgüç’ün gönderdiği mailde, "Şirketimizin 60. yaşını başarılı sonuçlarla geride bıraktık. Her birinize gösterdiğiniz emek, gayret ve katkı için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şirketimizin 60. yılı nedeniyle MESST kartlarınıza 5 Nisan Cuma günü yüklenecek ve üye marketlerde kullanabileceğiniz 15.000 TL değerinde puanı iyi günlerde kullanmanızı diliyorum." ifadeleri yer aldı. Ford İşçi Bülteni, “Bize ne zaman böyle bir mail gelecek?” diye paylaşımda bulunarak beklentilerini gösterdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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27 Mar 2024 - 17:14 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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