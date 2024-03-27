BTP adayları Başiskele’de

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Başiskele Belediye Başkan Adayı Şaban Örçen; Başiskele’de iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başiskele sahilinde tur atan BTP adayları; projelerini anlattı ve seçim için kendilerine destek istedi. Özellikle gençlerin ilgi odağı olan Muharrem Can, “Biz gençlerimizden çok umutluyuz, Genel Başkanımızın selamını iletip, projelerimizi anlattık ve kendilerinden tam destek sözü aldık” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.