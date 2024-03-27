BTP adayları Başiskele’de

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Başiskele Belediye Başkan Adayı Şaban Örçen; Başiskele’de iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başiskele sahilinde tur atan BTP adayları; projelerini anlattı ve seçim için kendilerine destek istedi. Özellikle gençlerin ilgi odağı olan Muharrem Can, “Biz gençlerimizden çok umutluyuz, Genel Başkanımızın selamını iletip, projelerimizi anlattık ve kendilerinden tam destek sözü aldık” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi